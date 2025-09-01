Ünlü oyuncu Burcu Binici, canlı yayında baygınlık geçirdi

Ekranların sevilen yüzlerinden Burcu Binici, bu kez canlandırdığı karakterlerle değil, hayranlarını korkutan bir gelişmeyle gündeme geldi.

CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Binici, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayın sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. 39 yaşındaki oyuncunun, "Doktor Bana Bir Çare" isimli tiyatro oyununu anlattığı sırada, oturduğu sandalyede sallanmaya başladığı ve ardından da yere yığıldığı görüldü.

O anlarda adeta şoka uğrayan programın sunucusu Melis Hazal Karagöz ise hemen yayının kesilmesini isteyerek, araya gitti.

"DURUMUM İYİ, MERAK ETMEYİN"

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Binici, doğuştan kalp ritim bozukluğu olduğunu belirterek, "Canlı yayında kısa süreli baygınlık geçirdim. Ambulans ekipleri gerekli ilk müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, merak etmeyin" dedi.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

Burcu Binici, 1984 doğumlu deneyimli Türk oyuncudur. Kariyerine televizyon dizileriyle başlayan Binici, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında da önemli roller üstlendi. Çok yönlü oyunculuğu ve başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Binici'nin yıldızını parlatan ise "Bir Bulut Olsam" ve "Söz" dizilerinde aldığı roller oldu.