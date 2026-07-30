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Michal Gasparik'in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu

Michal Gasparik'in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşan Polonya ekibi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik'in alışılagelmişin dışındaki kombini dikkat çekti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe’nin rakibi olan Gornik Zabrze’nin teknik direktörü Michal Gasparik, sahadaki oyundan ziyade kenardaki stiliyle manşetlere çıktı. 

GASPARIK'TEN İLGİNÇ TARZ

Genç çalıştırıcı, görmeye alışkın olduğumuz eşofman veya takım elbise kalıplarını yıktı. Saha kenarında, canlı kırmızı tonlarında çarpıcı bir tartan gömlek ve antrasit gri dar kesim jean pantolon giymeyi tercih etti. 

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERDEN OLDU

Bu iddialı ve alışılagelmişin dışındaki kombin, tribünlerin ve basının dikkatini çekerek maçın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Ç:

Mis gibi giyinmiş adam. Sanki çok ciddi bir sektörmüş de takım elbise bilmem ne.

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