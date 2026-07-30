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Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
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Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Maç sonunda ise ülke puanı güncellendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ilk maçtaki 1-0'lık üstünlüğünü koruyarak bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Türkiye'ye ülke puanına 0.100 puan katkı sağladı.

RAKİP STURM GRAZ

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bir sonraki turda İskoçya'dan Hearts'ı eleyen Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşti.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı da hemen güncellendi. İşte son durum:

  • İngiltere — 101.852
  • İtalya — 87.660
  • İspanya — 82.368
  • Almanya — 80.116
  • Fransa — 67.653
  • Portekiz — 62.850
  • Belçika — 57.050
  • Hollanda — 50.895
  • Türkiye — 46.975
  • Çekya — 43.225
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEYLÜL Benek:

"Türkiye'ye ülke puanına 0.100 puan katkı sağladı." ama başlık ülke puanı uçuşa geçti ??????

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