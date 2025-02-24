Ünlü DJ motosiklet kazasında can verdi
Bursa Osmangazi'de devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kurtarılamadı. Kazadan önce bir eğlence mekanında DJ olarak sahne alan Selimoğlu'nun, 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletiyle Mudanya Caddesi üzerinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
200 METRE SÜRÜKLENDİ
Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Selimoğlu araçtan fırlayarak bariyerlere çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Selimoğlu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
KAZADAN ÖNCE SAHNE ALMIŞ
Eğlence mekanlarında 'Tuna Atlas' ismiyle DJ olarak sahne alan Selimoğlu'nun 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Selimoğlu'nun, kazadan önce bir eğlence mekanında sahne aldığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.