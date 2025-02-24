Ünlü DJ motosiklet kazasında can verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletiyle Mudanya Caddesi üzerinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Selimoğlu araçtan fırlayarak bariyerlere çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Selimoğlu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KAZADAN ÖNCE SAHNE ALMIŞ

Eğlence mekanlarında 'Tuna Atlas' ismiyle DJ olarak sahne alan Selimoğlu'nun 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Selimoğlu'nun, kazadan önce bir eğlence mekanında sahne aldığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.