Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Cornell Üniversitesi'nde yaşanan bir olay, sosyal medyada infial yarattı. İki öğrencinin yasal yollarla avladıkları bir ayıyı üniversite yurdundaki ortak mutfağa getirerek parçaladıkları ortaya çıktı.

AVLADIKLARI AYIYI YURT MUTFAĞINDA PARÇALARINA AYIRDILAR

New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi'nin açıklamasına göre, olayda yer alan iki öğrenci geçerli avcılık ruhsatlarına sahipti. Öğrenciler, hafta sonu gerçekleştirdikleri avdan sonra vurdukları ayıyı, yaşadıkları yurdun mutfağına getirerek derisini yüzdü ve parçalarına ayırdı. Olay, pazar gecesi yurttan gelen şikayetler üzerine polis ekiplerine bildirildi. Ancak yetkililer, yasal izinlerin geçerli olması nedeniyle öğrenciler hakkında herhangi bir suçlama yöneltmedi.

FOTOĞRAFLAR YAYILDI, TEPKİLER ÇOĞALDI

Ayının parçalanmış haliyle tezgaha serildiği görüntüler, olayın ardından sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı. Fotoğraflar kısa sürede hem öğrenciler arasında hem de üniversite dışından gelen yorumlarla geniş bir tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar avcılığın yasallığını savunurken, çoğunluk eylemin "hijyenik olmayan ve duyarsız" bir tutum olduğunu belirtti. Bir öğrenci, "Yasallık her zaman meşruiyet anlamına gelmez. Ortak kullanım alanında bunu yapmak kabul edilemez" diyerek tepkisini dile getirdi.

AYININ 'YAVRU' OLMASI İHTİMALİ

Paylaşılan görüntülerde hayvanın küçük olması, öğrencilerin bir yavru ayıyı vurduğu iddialarını da beraberinde getirdi. Oysa New York eyalet yasalarına göre yavru ayıların avlanması kesin olarak yasak. Bu durum, olayın sadece etik değil, hukuki boyutunu da sorgulanır hale getirdi. Üniversite yönetimi, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlattığını duyurdu.

MUTFAK GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olayın ardından üniversite yönetimi harekete geçti. Parçalama işleminin yapıldığı yurdun birinci katındaki mutfağın geçici olarak kapatıldığını ve temizlik ile denetim süreci tamamlanana kadar kullanım dışı bırakıldığını açıkladı.