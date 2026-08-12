Yok artık daha neler! Bu saat resmen servet değerinde

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in doğum gününü özel bir hediyeyle kutladı. Ronaldo, Georgina'ya değeri 100 bin doların üzerinde olan bir saat hediye etti.

SAATİN DEĞERİ 100 BİN DOLARI AŞIYOR

Dünyaca ünlü futbolcunun doğum günü hediyesi için tercih ettiği saatin değerinin 100 bin dolardan fazla olduğu belirtildi.