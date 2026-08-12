Yok artık daha neler! Bu saat resmen servet değerinde
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e doğum gününde değeri 100 bin doları aşan bir saat hediye etti. Dünyaca ünlü futbolcunun Georgina için tercih ettiği pahalı hediye dikkat çekti.
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in doğum gününü özel bir hediyeyle kutladı. Ronaldo, Georgina'ya değeri 100 bin doların üzerinde olan bir saat hediye etti.
SAATİN DEĞERİ 100 BİN DOLARI AŞIYOR
Dünyaca ünlü futbolcunun doğum günü hediyesi için tercih ettiği saatin değerinin 100 bin dolardan fazla olduğu belirtildi.