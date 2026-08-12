Konya'da husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak öldürdü

KONYA'da, yolda karşılaştığı husumetlisi Tugay Sarı'yı (33), bıçaklayıp öldüren ve arbedede yaralanan Emin B.(36), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emin B. ve Tugay Sarı arasında alacak nedeniyle husumet olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Emin B., husumetli olduğu Tugay Sarı ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Emin B., üzerindeki bıçakla Tugay Sarı'yı yaraladı. Sarı yere yığıldı, Emin B. otomobille bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Emin B. de Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde yakalandı. Kavgada yaralandığı belirlenen Emin B., polis nezaretinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisini tamamlanıp gözaltına alınan Emin B. ile Tugay Sarı arasındaki husumetin, alacak konusundan kaynaklandığı belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı