Haberler

Konya'da husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Konya'da husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da alacak konusundaki husumet nedeniyle yolda karşılaştığı Tugay Sarı'yı bıçaklayarak öldüren Emin B., kavgada yaralanarak kaçtığı olayın ardından yakalandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Emin B. ile Sarı arasındaki husumetin alacak meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

KONYA'da, yolda karşılaştığı husumetlisi Tugay Sarı'yı (33), bıçaklayıp öldüren ve arbedede yaralanan Emin B.(36), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emin B. ve Tugay Sarı arasında alacak nedeniyle husumet olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Emin B., husumetli olduğu Tugay Sarı ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Emin B., üzerindeki bıçakla Tugay Sarı'yı yaraladı. Sarı yere yığıldı, Emin B. otomobille bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Emin B. de Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde yakalandı. Kavgada yaralandığı belirlenen Emin B., polis nezaretinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisini tamamlanıp gözaltına alınan Emin B. ile Tugay Sarı arasındaki husumetin, alacak konusundan kaynaklandığı belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Engelli emekliler bunu bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda

Engelli emekliler bunu bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım