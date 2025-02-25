Okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı, sahibi tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre zincirinden kaçan bir köpek okul bahçesine girerek öğrencilere ve bir öğretmene saldırdı.

Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana gelen olayda; okul bahçesine giren sahipli köpek, o sırada bahçede bulunan öğrencilere saldırdı. Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisini yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

KÖPEK ZİNCİRİNDEN KURTULDU

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, belediye ekipleri köpeği yakaladı. Polis ekipleri tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalarda Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirinden kurtularak kaçtığı tespit edildi. Köpeğin sahibinin ise A.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., 'Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi.

"KÖPEĞİN ÖZELLİĞİ KALABALIKTA HIRÇINLAŞMASI"

Japon Akita cinsi köpeğin sahibi A.K.'nin savcılık ifadesinde, "Japon Akita cinsi köpeği babamın evinin bahçesine yaptırdığım çitle çevrili demir zincirle bağlı halde tutuyordum. Ayrıca bahçemizin de 1,5 metre yükseklikte duvarı vardır. Köpek 2,5 yaşında ve doğduğundan beri bizdedir, bakımını ben üstlenirim. Saldırgan bir cins değildir, daha öncesinde de bir kez çitini aşıp adli vakaya konu olmayan bir ısırma eylemi olmuştu. Çitini yükseltip, bağını kuvvetlendirdim. Bu köpeğin özelliği kalabalıkta hırçınlaşmasıdır. Çoban köpeğidir. Olayın olduğu yer kaçıp giden köpeğin denk geldiği okul önüdür. Çocuklar şirin bulup etrafını çevreleyip sevmek istediğinde kendisini tehlikede hissetmiş olma dürtüsüyle saldırmış olabileceğini düşünüyorum. Oluşan durum için üzgünüm. Köpeğin barınakta kalmasını kalıcı olarak sağlayacağım. Üzgünüm" cümlelerini kullandığı öğrenildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Köpeğin okul bahçesindeki 5 öğrenci ve 1 öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli A.K.'nin 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanmasına karar verdi.