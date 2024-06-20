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Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

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Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde birçok ilden boğulma vakaları gözlemlendi. Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilerek tatil yapan bazı vatandaşlar, gittikleri deniz, göl veya baraj göletlerinde boğuldu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, serinlemek için dereye giren 3 kardeşin boğulması yürekleri yakarken 7 ilden de boğulma haberleri geldi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, beraberinde boğulma vakalarını da getirdi. Ankara'da serinlemek için dereye giren 3 kardeş boğulurken Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Malatya, Aksaray ve Adıyaman'dan boğulma haberleri geldi.

ANKARA'DA 3 KARDEŞ DEREDE CAN VERDİ

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, piknik için Pazar Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu kardeşler Muhammed, Ali ve Ahmet Erzinga serinlemek amacıyla Kurtboğaz Barajı'na bağlanan Pazar Deresi'ne girdi. Kardeşler bir süre sonra suda kayboldu.

Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleriyle AFAD'ın dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar derede yaptığı aramada 3 kardeşin cesedine ulaştı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ADIYAMAN

Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Adıyaman'dan Samsat ilçesine gezmeye gelen 8 yaşındaki İrem Su İnan, Atatürk Barajı göleti kenarında durduğu esnada suya düştü.

Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

Vatandaşlar göletteki aramalarına rağmen küçük kızı bulamayınca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Yapılan aramalar sonucu bulunan küçük kızın cansız bedeni, Samsat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA

Konya'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine arkadaşıyla tatile gelen Ramazan Pekdurmaz (30), Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkisinde, Manavgat Irmağı'na girdi. Irmakta bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Pekdurmaz, arkadaşı ve çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Pekdurmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Pekdurmaz'ın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

AKSARAY

Kurban Bayramı ziyareti için ailesiyle Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki akrabalarının yanına giden Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13), serinlemek için Bozkır baraj göletine girdi. Bir süre suda çırpınan ve gözden kaybolan Solmaz için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

Bölgeye hızla sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Solmaz'ın cansız bedeni çıkarıldı. Solmaz'ın cenazesi, Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kuzenleriyle Menzelet Barajı göletine giden Menderes Sarıpınar (22), serinlemek için suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Kuzenlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Sarıpınar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Fırat Nehri kıyısına serinlemek için giren Fatih Işık (22) bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında baygın halde bulunan Işık, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MALATYA

Malatya'nın Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü'ne giren Muhammed Mustafa Kiraz (11) bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri yaptığı çalışma sonrası baraj gölünden çıkarılan Kiraz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ailesinin Şanlıurfa'dan Malatya'ya tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi.

BURSA

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Söğütpınar Mahallesi sahilinden denize giren Y.G. (16) adlı erkek çocuk, yüzerken dalgalara kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, gözlerden kaybolan Y.G'ye ulaşmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra bulunan çocuğun cesedi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

Bu arada, ilçede gün içinde yüksek dalgalar nedeniyle 2 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi. Mudanya'da hafta sonuna kadar kuvvetli rüzgarın sürmesi beklendiğinden dalgaların tehlike oluşturduğu yerlerde denize girilmemesinin önemini vurgulayan yetkililer, yüzme bilmeyenlerin kıyıdan fazla açılmamaları, bilenlerin ise mutlaka yanlarında birinin bulunması, güvenlik önlemlerine uyulması gerektiği yönünde uyarı yaptı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Kızılcahamam Türkiye Ankara Tatil Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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