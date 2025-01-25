Çocuk ürünlerinde 'boğulma riski' tespit edildi

Ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilmeye devam ederken, halk sağlığını tehlikeye düşüren kıyafet, oyuncak, makyaj ve temizlik malzemesi gibi ürünler ise Ticaret Bakanlığınca 'Güvensiz Ürün Sistemi' üzerinden açıklanıyor.

3 ÜRÜNÜN PİYASADAN TOPLATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Bakanlık son olarak, 23 Ocak tarihinde çocuklara yönelik 3 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verilmişti. "Little Chef" marka küçük oyuncaklar, "Sasta" marka çocuk saatleri ve "Can Sport" marka zıplama topunın piyasaya arzı yasaklandı.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Kararda; "Sasta" çocuk saatlerinin yüksek miktarda kurşun içerdiği, "Can Sport" zıplama topu ve "Little Chef" küçük oyuncakların ise 'boğulma riski' taşıdığı belirtilmişti.

ÇOCUKLARA YÖNELİK 2 ÜRÜN DAHA YASAKLANDI

Son olarak Ticaret Bakanlığı, çocuklarda 'boğulma tehlikesi' oluşturan 2 ürünün bilgisini daha paylaştı. "Lisans Kırtasiye Ofis Gereçleri" markalı boya kalemleri ve boya malzemeleri ile "Biricik Kids" markasına ait çocuk eşofman takımı ürünleri yasaklandı.

TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

"Biricik Kids" firmasının üretimini yaptığı ve aynı marka ismiyle satışa sunulan kadife eşofman takımında 'dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi' riski belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucu '7223 Sayılı Kanun, Ts En 14682 Standardı, Kkdik, Kalıcı Organik Kirleticiler Yönetmeliği' gereğince ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasalardan toplatılmasına karar verildi.