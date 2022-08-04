Tepki çeken görüntü! Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin annesi tarafından tasmalandığı ortaya çıktı

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye, daha sonra taburcu edilerek evine gönderilmişti.

Asiye A.'nın olaydan önce evinde çekildiği öğrenilen görüntüler ise büyük tepki çekti. Görüntülerde küçük kız çocuğunun annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfre maruz bırakılarak psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıktı.

"ÖNÜNE İT GİBİ YİYECEĞİNİ KOYACAĞIM"

Görüntülerde annenin boynuna tasma taktığı küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırdığı görülüyor. Başka bir görüntüde annenin, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım. Orada oturup yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği duyuluyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşların çocuğun aileden alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

İşte tartışma yaratan o görüntüler;