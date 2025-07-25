Teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

Teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Arda Deniz Onat'ın babası Kenan Onat, "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çok büyük bir üzüntü ve acı içindeyim. Hayatımız bitti, ailemiz dağıldı, yuvamız yıkıldı" dedi. Öte yandan nişanlı olan Arda Deniz Onat'ın, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kocabahçe Koyu'nda demirli olan teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai arasında kavga çıktı. 20 Temmuz'da, meydana gelen olayda Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

KURTARILAMADI

Babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarılan ve Sahil Güvenlik botu ile Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen 21 yaşındaki Arda Deniz Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuşArda Deniz Onat

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Onat'ın cenazesi ise 21 Temmuz'da Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

"HAYATIMIZ BİTTİ, AİLEMİZ DAĞILDI"

Arda Deniz Onat'ın babası Kenan Onat, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 21 yaşındaki oğlumu kaybettim. Çok büyük bir üzüntü ve acı içindeyim. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bize çare olsunlar. Hayatımız bitti, ailemiz dağıldı, yuvamız yıkıldı" diye konuştu.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

"ADALET" ÇAĞRISI

Onat'ın ailesi ile yakınlarının, bugün, saat 18.00'de Bozburun Meydanı'nda toplanıp, 'adalet' çağrısında bulunacağı belirtildi.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

DÜĞÜN DETAYI KAHRETTİ

Öte yandan, nişanlı olan Arda Deniz Onat'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Onat'ın mezarının üzerine çiçeklerin bırakıldığı ve nişanlısıyla fotoğrafının yer aldığı görüldü.

Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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