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Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri

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Özel Harekat Başkanlığının 42. yılını kutlayan özel harekat polisleri, sergiledikleri zorlu eğitimler ve operasyonel manevralarla nefes kesti. Tam teçhizatlı şekilde gerçekleştirilen tatbikatlar, izleyenlere aksiyon filmlerini aratmayan sahneler sundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı görüntülerde, polislerin hem eğitim sahasında hem de toplumsal olaylara müdahale anlarında gösterdikleri üstün performansı gözler önüne serdi.

Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri

POLİSLERİN OLAĞANÜSTÜ HAZIRLIK SÜRECİNİ ORTAYA KOYAN GÖRÜNTÜLER

Yüksek tempolu taktik eğitimlerinden bina baskınlarına, hedef atışlarından fiziksel dayanıklılık testlerine kadar birçok aşamayı içeren görüntüler, polislerin olağanüstü hazırlık sürecini bir kez daha ortaya koydu.

Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN SAHNELER

Özel harekat polislerinin tam teçhizatlı şekilde gerçekleştirdiği tatbikatlar, izleyenlere aksiyon filmlerini aratmayan sahneler sundu. Görüntülerde, senaryo gereği rehinelerin kurtarılması, hızlı müdahale timlerinin hareket kabiliyeti ve toplumsal olaylara yönelik stratejik manevralar da yer aldı. Paylaşılan görüntüler, kamuoyunda büyük ilgi çekerken, özel harekat biriminin her türlü zorluğa karşı hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.

Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri

Tekirdağ'da özel harekat polislerinden nefes kesen gösteri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer Kara:

YAŞASIN DEVLET-VAR OLSUN ÖZEL HAREKAT

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