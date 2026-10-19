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Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

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Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü
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Captain Phillips filmindeki performansıyla BAFTA ödülü kazanan ve Oscar'a aday gösterilen Barkhad Abdi, filmdeki rolü için 65 bin dolar aldıktan sonra ağabeyinin telefon dükkânında çalışmaya devam etti.

  • Barkhad Abdi, "Captain Phillips" filmindeki rolü karşılığında 65 bin dolar kazandı.
  • Abdi, çekimler tamamlandıktan sonra Minneapolis'te ağabeyinin telefon dükkânında çalışmaya başladı ve filmin galasının yapıldığı gün işinden ayrıldı.
  • Oyunculuk deneyimi olmayan Abdi, ilk sinema rolüyle BAFTA'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı ve aynı dalda Oscar'a aday gösterildi.

“Captain Phillips” filmindeki performansıyla BAFTA ödülü kazanan ve Oscar’a aday gösterilen Barkhad Abdi’nin, filmden aldığı ücretin ardından ağabeyinin telefon dükkânında çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Barkhad Abdi, Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı “Captain Phillips” filmiyle oyunculuğa adım attı. Filmde Somalili korsanların lideri Abduwali Muse’u canlandıran Abdi, performansıyla BAFTA’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı ve aynı dalda Oscar’a aday gösterildi.

Abdi, filmdeki rolü karşılığında 65 bin dolar aldı. Çekimler tamamlandıktan sonra Minneapolis’e dönen oyuncu, ağabeyinin telefon dükkânında çalışmaya başladı. Abdi, filmin galasının yapıldığı gün işinden ayrıldı.

İLK FİLMİYLE ÖDÜL KAZANDI

Oyunculuk deneyimi bulunmayan Abdi, “Captain Phillips” için düzenlenen seçmelere katılarak rolü aldı. Paul Greengrass’ın yönettiği 2013 yapımı film, gerçek bir korsan saldırısını konu alıyordu. Abdi’nin performansı, ilk sinema rolü olmasına rağmen ona BAFTA ödülü ve Oscar adaylığı getirdi.

Filmden sonra bir süre telefon satışı yapan Abdi, galanın ardından oyunculuk kariyerine odaklandı.

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