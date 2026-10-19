21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig'de Pazarspor forması giyen 21 yaşındaki Seçkin Batuhan Fırıncı, attığı golün ardından yaptığı sevinçle maçın önüne geçti. Formasını çıkaran genç futbolcunun yaşına rağmen sahip olduğu kaslı vücudu, ortaya dikkat çekici bir görüntü çıkardı.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Pazarspor'un 21 yaşındaki golcüsü Seçkin Batuhan Fırıncı, bu kez attığı golden çok gol sevinci sırasında ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti.
GOL SEVİNCİNDE KASLARINI SERGİLEDİ
Golün ardından formasını çıkararak sevincini yaşayan genç forvetin kaslı fiziği objektiflere yansıdı. Fırıncı'nın belirgin karın ve kol kasları, gol sevincinin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.
HENÜZ 21 YAŞINDA
Henüz 21 yaşında olan Pazarspor'un forveti, gol sevinci sırasında verdiği görüntüyle fiziksel gücünü de ortaya koydu. Genç futbolcunun fotoğrafı, yeşil sahalarda yaşanan alışılmış gol sevinçlerinden farklı bir kare olarak öne çıktı.