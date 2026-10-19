Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig'de Pazarspor forması giyen 21 yaşındaki Seçkin Batuhan Fırıncı, attığı golün ardından yaptığı sevinçle maçın önüne geçti. Formasını çıkaran genç futbolcunun yaşına rağmen sahip olduğu kaslı vücudu, ortaya dikkat çekici bir görüntü çıkardı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Pazarspor'un 21 yaşındaki golcüsü Seçkin Batuhan Fırıncı, bu kez attığı golden çok gol sevinci sırasında ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti.

GOL SEVİNCİNDE KASLARINI SERGİLEDİ

Golün ardından formasını çıkararak sevincini yaşayan genç forvetin kaslı fiziği objektiflere yansıdı. Fırıncı'nın belirgin karın ve kol kasları, gol sevincinin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

HENÜZ 21 YAŞINDA

Henüz 21 yaşında olan Pazarspor'un forveti, gol sevinci sırasında verdiği görüntüyle fiziksel gücünü de ortaya koydu. Genç futbolcunun fotoğrafı, yeşil sahalarda yaşanan alışılmış gol sevinçlerinden farklı bir kare olarak öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Kaya:

iğne sağolsun boş topcu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bu bizim tokumuz olamazdı o yaşta. Vücütmuş tsss! Hadi ziyaaa hadi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdemokratikfikir:

21 yaşında, hayret doğrusu. Vücut geliştirme hocalarında bile böyle kas yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer musaboğlu:

Kimi parasıyla kadınlar makyajılar birileri çoluğu cocuğuyla başkalarıda böyle kaslarıyla övünüp Övülmeyi bekliyor.. Övülmenin bir insana ne gibi faydası var ki. Egolara iyi mi geliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu

İşte o an! Özgür Özel'in bakışlara dikkat

Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar

Bir lüks daire parası yeter: Burnumuzun dibindeki ada satışa çıktı!

Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor

Beklenen adım! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor
Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!
Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı
Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar