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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

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TAG Otoyolu'nda otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası alev alan tır ve otomobil küle döndü. Otobüs muavini hayatını kaybederken 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan E.O. idaresindeki Mercedes marka 34 CGS 112 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden A.T. yönetimindeki 33 F 4618 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır da önündeki M.C. kontrolündeki 21 GC 721 plakalı otomobile çarptı.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

ARAÇLAR YANARAK KÜL OLDU

Kazanın etkisiyle tır ve otomobil alev alarak küle döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

MUAVİN ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekipler, feci kazada yaralanan 20 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otobüs muavini olduğu öğrenilen Veysel Feyda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci kazanın ardından yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoyolun Gaziantep istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Hayvan gibi gidiyorlar hayvan başka bir açıklaması yok

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