Survivor finalinde skandal! Finali kaybeden Batuhan Karacakaya seyirciye küfretti

Survivor finalinde skandal! Finali kaybeden Batuhan Karacakaya seyirciye küfretti
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Survivor finalinde skandal! Finali kaybeden Batuhan Karacakaya seyirciye küfretti
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Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonu büyük bir finalle sona erdi. Finalde Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı son ikiye kaldı. Üç turluk final etabında rakibini yenen Adem Kılıçcı, Survivor 2025'in şampiyonu oldu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Batuhan Karacakaya'nın canlı yayında verdiği tepki oldu. Batuhan, seyircilerden gelen tepkilere sinirlenerek bir izleyiciye küfür etti. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti.

Aylar süren büyük mücadelenin ardından Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonu İstanbul'daki canlı finalle sona erdi. Ocak ayında Dominik'te başlayan yarışmada izleyicileri ekran başına kilitleyen büyük macera, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde gerçekleşen dev finalle tamamlandı.

Final koltuğuna oturan dört yarışmacı Ayşe, Volkan, Batuhan ve Adem arasından, halk oylaması sonucu Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıçcı son ikiye kaldı. Üç turluk final etabında rakibini 5-4, 5-1 ve 5-1'lik skorlarla yenen Adem Kılıçcı, Survivor 2025'in şampiyonu oldu.

Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti

Ancak gecenin en çok konuşulan anı şampiyonluk sevinci değil, Batuhan Karacakaya'nın canlı yayında verdiği tepki oldu.

Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti

Final turunda üst üste kayıplar yaşayan Batuhan Karacakaya, seyircilerden gelen tepkilere sinirlenerek kendisine "Sen bittin Batuhan abi!" diye seslenen bir izleyiciye küfür etti. Kameralara açıkça yansıyan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar, spora yakışmayan bu tavır nedeniyle Batuhan'a sert tepki gösterdi.

Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti

Bazı izleyiciler, Karacakaya'nın yaşadığı hayal kırıklığını anladıklarını belirtse de canlı yayında kullanılan küfürlü ifadelerin kabul edilemez olduğunu savundu. Özellikle Twitter (X) ve TikTok'ta yüzlerce yorum alan olay, gecenin en çok konuşulan konularından biri hâline geldi.

Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti

Survivor 2025, altı ay süren zorlu mücadeleyi geride bırakırken; Adem Kılıçcı'nın zaferi kadar Batuhan Karacakaya'nın öfke dolu tepkisi de hafızalara kazındı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

Batuhanı sevmem ama kimbilir ne yorum yazıldı ki küfretti sanal alemde hakaret li yorum yazan çok oluyor

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