Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

Kamuoyunda infiale neden olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından katledilmesinin ardından sosyal medyada 'Bari onu kurtaralım' çığlığı yükseldi. Arda Baran Bayer isimli şahsın, metro istasyonunda takıntılı olduğu eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anları paylaşan kullanıcılar, şahsın yakalanması için çağrıda bulundu. Öte yandan Bayer'in haberi yapan gazetecilere de 'Senin kafanı keserim' şeklinde tehdit mesajları attığı öğrenildi.

"YANINDAKİ KIZI BIÇAKLAMAYA KALKTI"

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Arda Baran Bayer isimli şahsın, takıntılı olduğu eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı iddia edilerek, görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Osmanbey metrosunda Bayer'in eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anlarda bir şahıs tarafından engellendiği görüldü. Engelleyen kişi olduğunu iddia eden şahıs, "Yanındaki kızı bıçaklamaya kalktı. Ben görüp bağırıp çağırınca benim de üstüme yürümeye kalktı, sonra geri kaçtı. Biz olmasaydık kızı bıçaklayacaktı" dedi. Bayer'in eski sevgilisini 5 aydır defalarca tehdit edip şiddet uygulayarak hayatı adeta zehir ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler kısa süre içinde X'de yayılarak gündem oldu. Arda Baran Bayer'in şiddetine maruz kalan eski kız arkadaşının arkadaşları olduğu öğrenilen kullanıcılar, "Adı Arda Baran Bayer. Eski sevgilisine 5 aydır hayatı zindan ediyor. Defalarca tehdide, şiddete maruz kalan arkadaşımız korktuğu için şikayetçi olamıyor" paylaşımları yaptı.

"SENİN KAFANI KESERİM"

Arda Baran Bayer'in, metro istasyonunda eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin yayılmasının ardından, görüntüleri yayınlayan gazetecileri de tehdit ettiği öğrenildi. Bayer'in attığı mesajlarda 'Senin kafanı keserim' şeklinde tehditler savurması dikkat çekti.