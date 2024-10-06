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Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

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Türkiye, Fatih'te vahşi bir cinayete kurban giden İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in acısıyla yaşadığı şoku atlamadan sosyal medyada 'Bari onu kurtaralım' çığlığı yükseldi. Arda Baran Bayer isimli şahsın, takıntılı olduğu eski kız arkadaşını metro istasyonunda bıçaklamaya çalıştığı iddia edildi. Bayer'in vukuatları bununla da sınırlı kalmadı. Bıçaklı saldırıya ilişkin görüntüleri yayınlayan gazetecilere 'Senin kafanı keserim' şeklinde tehdit mesajları attığı öğrenildi.

Kamuoyunda infiale neden olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından katledilmesinin ardından sosyal medyada 'Bari onu kurtaralım' çığlığı yükseldi. Arda Baran Bayer isimli şahsın, metro istasyonunda takıntılı olduğu eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anları paylaşan kullanıcılar, şahsın yakalanması için çağrıda bulundu. Öte yandan Bayer'in haberi yapan gazetecilere de 'Senin kafanı keserim' şeklinde tehdit mesajları attığı öğrenildi.

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

"YANINDAKİ KIZI BIÇAKLAMAYA KALKTI"

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Arda Baran Bayer isimli şahsın, takıntılı olduğu eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı iddia edilerek, görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Osmanbey metrosunda Bayer'in eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anlarda bir şahıs tarafından engellendiği görüldü. Engelleyen kişi olduğunu iddia eden şahıs, "Yanındaki kızı bıçaklamaya kalktı. Ben görüp bağırıp çağırınca benim de üstüme yürümeye kalktı, sonra geri kaçtı. Biz olmasaydık kızı bıçaklayacaktı" dedi. Bayer'in eski sevgilisini 5 aydır defalarca tehdit edip şiddet uygulayarak hayatı adeta zehir ettiği öğrenildi.

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler kısa süre içinde X'de yayılarak gündem oldu. Arda Baran Bayer'in şiddetine maruz kalan eski kız arkadaşının arkadaşları olduğu öğrenilen kullanıcılar, "Adı Arda Baran Bayer. Eski sevgilisine 5 aydır hayatı zindan ediyor. Defalarca tehdide, şiddete maruz kalan arkadaşımız korktuğu için şikayetçi olamıyor" paylaşımları yaptı.

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

"SENİN KAFANI KESERİM"

Arda Baran Bayer'in, metro istasyonunda eski kız arkadaşını bıçaklamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin yayılmasının ardından, görüntüleri yayınlayan gazetecileri de tehdit ettiği öğrenildi. Bayer'in attığı mesajlarda 'Senin kafanı keserim' şeklinde tehditler savurması dikkat çekti.

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

3-sayfa Türkiye Kurban Hukuk Bayer Yaşam Sur

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Yorumlar (30)

Seydo:

Nereden nereye getirdiler Türkiye’yi. Akp çürümüştür artık. Açılan imam hatipler, beslenen cemaatler ters tepti.

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Bizim mahkemelerimizin yapamadığını sosyal medya mahkemeleri yapıyor. Sosyal medya olmasa vay halimize

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isa kızmaz:

İdam getirilmeli acilen. Kısas da hayat vardır diye boşuna buyurmamış yüce yaradan.

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4
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ArAgOrN:

dinsizin hakkından imansız gelir verin yetkiyi temizlesin güvenlik güçleri çöp poşeti ödül olur sarı poşet lazım bunlara

79
0
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Bozkurtlar Diriliyor:

Bu genclik nereye gidiyor.. Ne yiyip ne iciyosunuz, cekin 3 1inizi oturun olum evinizde derdiniz ne lannn

62
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İbrahim Demirel:

Allah’ın kanunları ile yönetilmek istemeyen bir topluluk, şüphesiz bunları devamlı yaşamaya devam edecektir.

56
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isa kızmaz:

Ne olacak. Haram ile beslenen Meni, rahatsız eder seni beni. Zamanında yüce Allah’ın emrine itaat edeydik şimdi nesil bu noktaya gelmeyecekti. Hep maddeyi ilahlaştırdık, öte tarafı hiç gündemimize almadık. Yaşayan ölüden ne beklersiniz. Duygular dümûra uğramış. Rabbim sonumuzu hayreylesin.

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isa kızmaz:

Ben her gün şahit oluyorum saat 01’de 12-14 yaşlarında kızlar sokaklarda geziyor. Aileler ipin ucunu kaçırmış vaziyette!…

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Ser_hat:

Bu insanlara neler oluyor....

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0
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Mustafa Gümüş:

5 aydır şikayet etmemiş mi şikayet ettiyse neden dışarıda

28
1
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