Bir tarafta kızlar, diğer tarafta erkekler! Aynı ilçeden gelen kavga görüntüleri pes dedirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir tarafta kızlar, diğer tarafta erkekler! Aynı ilçeden gelen kavga görüntüleri pes dedirtti

İstanbul Sultangazi'de iki farklı grubun kavgası sokak dövüşlerini aratmadı. Kavga için buluşan taraflar birbirlerine acımasızca saldırırken, o anları izleyen arkadaşları hem cep telefonu kamerasıyla görüntüledi, hem de tezahürat yaptı.

 - Güncelleme:

İlk Kavga, İsmetpaşa Mahallesi'nde kızlar arasında yaşandı. Ara sokakta buluşan iki kız arkadaş, kendilerini izlemek için burada bulunan arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştu. İki genç kızın saç saça yumruk ve tekmeli kavgasına o anları izleyen bir başka kişi de dahil oldu. Yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARI ÇIPLAK KAVGAYA TEZAHÜRAT

İkinci kavga da aynı mahallede bulunan boş bir arazide yaşandı. İddiaya göre, sosyal medyada tartışan ve birbirlerine küfür eden iki arkadaş, kavga için mahallede bulunan boş arazide buluşmaya karar verdi. İki arkadaş boş arazide buluşarak, yarı çıplak şekilde kavgaya tutuştu. Tarafların arkadaşları da kavga anını izleyerek, tezahüratta bulundu ve o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İşte o ana ilişkin kareler;

Bir tarafta kızlar, diğer tarafta erkekler! Aynı ilçeden gelen kavga görüntüleri pes dedirtti

Bir tarafta kızlar, diğer tarafta erkekler! Aynı ilçeden gelen kavga görüntüleri pes dedirtti

Bir tarafta kızlar, diğer tarafta erkekler! Aynı ilçeden gelen kavga görüntüleri pes dedirtti

Bir tarafta kızlar, diğer tarafta erkekler! Aynı ilçeden gelen kavga görüntüleri pes dedirtti

Bir tarafta kızlar, diğer tarafta erkekler! Aynı ilçeden gelen kavga görüntüleri pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - 3. Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

Burhan Ayyildiz:

Brat Pittin Fight Club Filmine özenmişler gencler

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Kenan Ozkan:

Ya bunların anne babaları yokmu ya. Bunlar yarın bir gün evlenecek ler ya. Allah yardım etsin ne diyelim

Cevap Yaz 0 13 Yayından Kaldır
Garip:

Soytarılar Sizden hiçbir halt olmaz

Cevap Yaz 4 26 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title