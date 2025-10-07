Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

Avukat Serdar Öktem İstanbul Zincirlikuyu'da aracıyla seyir halindeyken, başka araçtan inen 4 saldırgan tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından olan Avukat Serdar Öktem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRIYA UĞRADI

Avukat Serdar Öktem, dün otomobiliyle Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında, uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öktem, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Saldırıda kullanılan araç Arnavutköy'de ormanlık alanda bulundu.

TAŞERON ÖRGÜT ŞÜPHESİ

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan 2 Kalaşnikof silah ile 2 de tabanca ele geçirildiği kaydedildi. Eylemin, bir suç örgütünün, Öktem'e beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada "Soruşturma, organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir" denildi.

'SUİKASTI DALTONLAR ÜSTLENDİ' İDDİASI

Ayrıca suikastı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddia edildi. Suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen kişilerce yapıldığı iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımlarında, geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Kocer'in intikamının alındığının yazıldığı belirtildi. Kocer'in, örgütün üst düzey isimlerinden bir olduğu ileri sürülüyordu.

OTOPSİ RAPORUNUN DETAYLARI ŞOKE ETTİ

Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Öktem'in hastaneye girişinin 'ölü giriş' olarak yapıldığı yer aldı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi. Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da aktarıldı.

Öktem'in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda belirtildi.

Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği de raporda aktarıldı.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Serdar Öktem'in ölümünün; ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir.

Müteveffanın; kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edilmiştir."

ÖKTEM'İN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Serdar Öktem'in bu sabah saatlerinde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in paylaşımında Duha Süresi 5'inci ayeti yer aldı: "Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'in geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Öktem'in dikkat çeken bir paylaşımında "Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzaklar kurabilir; arkamdan atıp tutabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz", diğer paylaşımında ise "Göz yumduk kör sandınız. Alttan aldık saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın çünkü her şey bilerek olacak" ifadelerine yer verdiği görüldü.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE YARGILANIYORDU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.