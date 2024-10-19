Üye Girişi
Haberler

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya üzerinden cinsel istismara uğradığını ve çekilen video görüntüleriyle şantaj edildiğini ileri süren üniversite öğrencisi F.A.'nın ifadesi psikolog eşliğinde alındı. Genç kızın cinsel istismar, alıkonulma ve şantaj iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Genç kız, dolandırıcılık olayı nedeniyle şikayette bulunduğunu açıkladı.

Üniversite öğrencisi F.A.'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda anlattıkları gören herkesi dehşete düşürmüştü. Paylaştığı videoda, 1 yıl önce tanışarak arkadaş olduğu 2 erkek tarafından cinsel istismara uğradığını, çekilen video görüntüleriyle tehdit edildiğini anlattıktan sonra psikolog eşliğinde ifadesi alınan genç kızın yalan söylediği ortaya çıktı.

1 YILDIR TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU İDDİA EDEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Ordu Üniversitesi öğrencisi F.A., geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, 1 yıl önce tanışıp, arkadaş olduğu 2 erkek ile yanında kız arkadaşı ile İstanbul'a gittiklerini, kulüpte alkol aldıktan sonra sızınca otel odasına götürülüp, cinsel istismara uğradığını ileri sürdü. F.A., kimliği, cüzdanı, cep telefonunun alındığını, baygın halde çıplak videolarının çekildiğini, bu videolarla tehdit edildiğini iddia etti. Kimlik bilgileri ile dolandırıcılık yapıldığını aktaran F.A., 1 yıldır tehdit altında korku ile yaşadığını anlatarak, yardım istedi.

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

İFADESİ ALINDI

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla yardım isteyen üniversite öğrencisi F.A.'nın (19) Karabük'te olduğu tespit edilmiş, genç kızın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğu belirlenmesi üzerine kendisi ile iletişime geçilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Adli Görüşme Odasında (AGO)' psikolog eşliğinde ifadesine başvurulmuştu. Genç kızın savcılıkta verdiği ifadesinde, iradesinin fesada uğratılmak suretiyle bir kısım kişilerin dolandırılmasına istemeden aracılık yaptırıldığını ve bu işlem karşılığında bir miktar para aldığını, bu olaydan dolayı sosyal medya üzerinden zikrettiği kişilerden şikayetçi olduğunu, ancak diğer suçlamaların cinsel istismar, alıkonulma, şantaj ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Genç kızın ifadesinde, uğradığı mağduriyetin boyutunu anlatabilmek için ilgililerin dikkatini çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını belirttiği öğrenildi. Öte yandan F.A. hakkında "gerçeğe aykırı bilgiyi kamuoyu ile paylaşması nedeniyle iftira ve suç uydurma" suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak olayın aydınlatılması için ifadede adı geçen kişilerle ilgi olarak ayrı bir tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

BAKANLARI HAREKETE GEÇİRMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, F.A. ile irtibata geçildiğini belirterek, "Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da F.A.'nın yardım istemesinin ardından bir açıklama yapmış, "18.10.2024 günü durumu sosyal medyaya yansıyan F.A. kızımız için, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımızın uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımları atacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Sosyal Medya Güvenlik Karabük 3-sayfa Eğitim Medya Suç

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu

 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
500

Yorumlar (17)

Düsünür:

Bu tur insanlar yuzunden yuzlerce iftiraya ugramis mahkumlar var

326
10
yanıtYanıtla
cumali inan:

Tee İstanbullara bara gitmişsin heriflerle. Finansör bulmuş Tıkır tıkır içmişsin eğlenmişsin. Ne bekliyodun ki. Herif onca masrafı ne diye yapsın sana enayi mi. İstanbula giderken eğlendikten sonra nerde kalmayı düşünüyordun acaba. Melek olup uçmayı mı düşünüyodun annenin yatağına. Hepsini kabullenmişsin giderken. Kimse kimseye zorla suç işletemez. Birilerini dolandırmadan önce şikayet ederdin sende suç kastı olmasa. Lütfen yayına şunu

174
5
yanıtYanıtla
EkSeS:

yani "anlattığı UYDURMA hikayede bile haksız " .. diyorsun :) Öyle bedavadan alkol ve otel yok !

yanıt1
yanıt0
Büşra :

Milleti dolandırmış, işten sıyrılmak için bir de utanmadan video çekmiş. Bu ve bunun gibilere çok ağır cezalar vermeliler.

158
6
yanıtYanıtla
Cüneyt null:

ilk haber çıktı aynen bende bunu demiştim. şimdi haklı çıktım. bir yıl tecavüz santajda kalmış olamaz. ismi dolandırıcılıkta cikinci digerlerini satmış

112
3
yanıtYanıtla
Mehmet ŞaFaK:

suç uydurma diye bir suç türü var

93
0
yanıtYanıtla
Dvran 25:

Bu yaşda bu ksarlık senin gibi motorizelerin yüzünden insanlar linç edliyor damgalanıyor Bunların ceza almaları gerekiyor asıl

88
1
yanıtYanıtla
FURKAN YÜCEL:

Şimdi bu alkolik bar müptezeli namus karasına, halkı kin ve galeyana getirmekten, algı operasyonu yapmaktan, kamu kurumlarının kaynaklarını boşa harcatmaktan, kamu görevlilerini boşa oyalamaktan, vesaire birçok suçtan dava açılmalı ve cezaevine koyulmalıdır. Kesinlikle beklemediği kalitede sorguya alınınca kirli hesapları ifşa oldu bunun affedilmemesi yargıyı kolluğu iş yapmıyor gösterişleri devlete olan güveni sarsmasya çalışması öyle tutuksuzla, denetimliyle, açık cezaeviyle yırtmamalı.

72
1
yanıtYanıtla
Kaynarca irş null:

şaşirdikmi hayir

72
1
yanıtYanıtla
ali gökşen:

Yalancı çoban hikayesini okuyun bu kıza.

53
0
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Fenerbahçe GENİŞ ÖZET? 2-2 Samsunspor Fenerbahçe maçı BEİN ÖZET izle! Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? Aspendos hangi ilde, Efes hangi ilde, Afrodisias hangi ilde, Assos hangi ilde? 21 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 21 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Sergen Yalçın tam adı ne, gerçek ismi ne? Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? 20 Ekim Pazar 500 bin TL soru cevabı ne? Hangisinden 69 gün önce,9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.