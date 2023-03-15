Son Dakika: Bir apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Sel felaketinde can kaybı 10'a yükseldi

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Böylece Şanlıurfa'da sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 9 oldu.

ADIYAMAN'DA DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişinin kayıp olduğunu belirtip "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dün gece bugün için kentte eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RABBİM BETERİNDEN KORUSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Rabbim beterinden korusun" dedi.