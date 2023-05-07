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Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika: Şanlıurfa'da araç yüklü tır ile bir kamyonet çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilirken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.

Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü

Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü

Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü

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Haberler.com - 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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