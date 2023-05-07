Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü

Son dakika: Şanlıurfa'da araç yüklü tır ile bir kamyonet çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilirken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ayrıntılar geliyor...