Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü
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Son dakika: Şanlıurfa'da araç yüklü tır ile bir kamyonet çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilirken, 6 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.
6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
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