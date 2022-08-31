Araçlar sürüklendi, karayla deniz birleşti! Selin vurduğu Mudanya'dan gelen görüntüler korkunç

Sağanak yağış ve sel Bursa'nın Mudanya ilçesinde hayatı felç etti. Sular otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. Gemlik'te ise mahsur kalan sürücünün imdadına polisler yetişti.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Saat 15.30 sularındaki sel dereleri taşırırken Mudanya'da hayat felç oldu.

KARAYLA DENİZ BİRLEŞTİ

Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya'da ana caddeler de sular altında kaldı. Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.

CAN KAYBI YOK

Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu. İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.