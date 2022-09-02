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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan Semra Güzel yakalandı"

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan Semra Güzel yakalandı'

Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanlığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Edirne istikametine giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Edirne istikametine giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan ortak çalışmada; Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Semra Güzel Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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