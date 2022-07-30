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Son dakika haberi... Emniyet Müdürü ve kadın Sendika Başkanı engelli memuru ölümün kıyısından aldı

Son dakika haberi... Emniyet Müdürü ve kadın Sendika Başkanı engelli memuru ölümün kıyısından aldı

Son dakika habere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 katlı binanın çatı katına çıkan engelli memur, Pamukkale ilçe Emniyet Müdürü ve bağlı olduğu sendikanın kadın Başkanının yoğun çabası sonrası ikna edilerek ölümün kıyısından alındı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 katlı binanın çatı katına çıkan engelli memur, Pamukkale ilçe Emniyet Müdürü ve bağlı olduğu sendikanın kadın Başkanının yoğun çabası sonrası ikna edilerek ölümün kıyısından alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesindeki bir lisede görev yapan E.T. isimli memur, dün akşam saatlerinde tanıdıklarına intihar edeceği yönünde mesajlar attı. Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan E.T.'nin mesaj attığı kişilerden birisi olan TEÇ-SEN Denizli İl Başkanı Özlem Özer, E.T.'yi vazgeçirmek için büyük uğraş verdi. Sabah saatlerinden itibaren benzer mesajlarına devam eden E.T., içerisinde bulunduğu bunalım sonucu öğle saatlerinde yaşadığı 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Emniyet Müdürü ve kadın Başkan itfaiye merdiveniyle ulaştı

Telefonla verdiği mücadeleden sonuç alamayan İl Başkanı Özlem Özer, bir taraftan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, diğer yandan ise hızla olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin şişme yatak açarak önlem aldığı noktada verilen tüm çabalara rağmen ikna olmayan E.T. için Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın ve İl Başkanı Özer devreye girdi. İtfaiye merdiveniyle ellindeki bıçakla sağa sola tehditler savuran E.T.'nin bulunduğu çatıya ulaşan Aydın ve Özer, uzun uğraşlar sonucu engelli memuru ikna etmeyi başardı. Çatıdan aşağıya indirilen E.T., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Önce insan canı"

Ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özle Özer, "Daha önce yaşadığı talihsiz bir olay vardı. Bunu kendisine hazmedemedi. Engelli yüzde 49, bundan dolayı rahatsızlıkları vardı. Akşamdan dolayı kendisi bu tür paylaşımlarda bulunuyorlardı. Durumunu da görünce haliyle polis ekiplerine haber vermek durumunda kaldım ve çok üzüldüm. Pamukkale ilçe emniyet müdürümüzle birlikte sağ olsun destekleriyle kendisini ikna ettik. Önce insan canı, geri kalan teferruat" dedi.

Öte yandan, engelli memur E.T.'nin geçtiğimiz Mayıs ayında görev yaptığı okulun müdürüyle yaşadığı tartışma ve okul müdürü tarafından tokat atıldığı iddiasıyla gündeme geldiği öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli Memur 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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