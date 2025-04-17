Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik hayli zor bir ameliyattan çıkarılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÖĞLE SONRASINDA LOKANTAYA GİTTİ

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi öncesi bir lokantada kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Önder'in öğle sonrasında Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti.

PERSONELLE ŞAKALAŞTI SİPARİŞİNİ VERDİ

Önder lokantaya girerken keyifliydi. Lokantada çalışanlarla kısa bir sohbetin ardından sarma ve güveç siparişini verdi. Masasına oturdu siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.

EVİNE GELDİKTEN SONRA FENALAŞTI

Önder yemek yediği sırada hem lokantanın sahibi aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gelen Önder fenalaştı ve ambulans istedi.