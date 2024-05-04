Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1'i çocuk 2 kişi sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla suda çıkarılan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞIRNAK'TA SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Şırnak'ta gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçede sel meydana geldi.

2 KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle 1'i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. 2 kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, o anları vatandaşın cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti.

Öte yandan, Şırnak Valisi Cevdet Atay, yağışta ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.