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Şırnak Bölge Hastanesinde Yangın Çıktı

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Şırnak-Cizre karayolu üzerinde inşaatı devam eden Şırnak Bölge Hastanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek hastanenin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, hastanenin büyük bir bölümünde hasar meydana geldi.

Şırnak-Cizre karayolu üzerinde inşaatı devam eden Şırnak Bölge Hastanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek Şırnak Bölge Hastanesinin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar ve ekiplerce söndürülen yangında, can kaybı ya da yaralanma olmazken, Şırnak Bölge Hastanesinin büyük bir bölümünde hasar oluştu.

Bu arada, kentin uzak bölgelerinde görünen yoğun duman vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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