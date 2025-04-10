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Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için 'haksız tahrik' indirim talebi

Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için 'haksız tahrik' indirim talebi
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Haberler
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Kayseri'de, eşi Ahmet Uluyol'u kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol'un yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

4 Kasım 2023'te, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda yaşayan ve iki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol çifti kavga etti.

Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim talebi

UYUYAN EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavga sonrası, iddiaya göre 31 yaşındaki Ahmet Uluyol uyumaya gitti. 28 yaşındaki Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim talebi

İDDİANAME TAMAMLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim talebi

SAVCI 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANMASINI İSTEDİ

Mervenur UIuyol'un yargılanmasına devam edildi. Sanık Uluyol, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, Ahmet Uluyol'un şikayetçi yakınları duruşmada yer almadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık hakkında beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın geçmiş yıllarda yaptığı hastane başvurularındaki yaralanmaların maktul Ahmet Uluyol'dan kaynaklı olup olmadığının tıbben ayırt edilemediği belirtildi. Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak sanık Uluyol'un 'Eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim talebi

"ADALETİNİZE GÜVENİYORUM" DİYEREK GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Mütalaaya ilişkin söz verilen Mervenur Uluyol, "Diyeceğim bir şey yok. Adaletinize güveniyorum" diyerek göz yaşı döktü. Mahkeme heyeti, sanık Uluyol'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİlhan Binen:

kanıt varmı kocası ona şiddet yaptığını, kadın kendini kurtarmak için kendine iftiralar atmak en basit şeydir, Allah'a karşı ne cevap vereceksin ey insan oğlu

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Haber Yorumlarıİlhan Binen:

bence yalandır, uykuda birini üldürmek daha önce şiddet uygulayan eşine neden polise şikayet etmiyor? neden uykudayken polisi aramayıp üldürüyor, kendini temize çıkartmak için zaten diyecek şiddet yoksa nasıl kurtulur orda, umarım müebbet yer oradan çıkmaz

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