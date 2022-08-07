Kıskançlık tartışması kötü bitti! Sevgilisinin kolundan zorla tuttu, sonra ikisi birlikte ölüme atladı
Tekirdağ'da lüks mekanda doğum günü kutlamasına katılan Mehlika Derici ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner iddialara göre mekan çıkışında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadı. Sonrasında ilçedeki Aşıklar Tepesi'ne çıkan çiftten Çetiner, yine iddialara göre genç kadının kolundan zorla tuttu ve kendisiyle birlikte 25 metrelik uçurumdan atlamasını sağladı. Sevgililer olay yerinde can verdi.
Çerkezöy ilçesinde güzellik salonu işletmecisi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, dün akşam Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.
"BENİMLE ÖLÜME VAR MISIN?"
İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi. Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Derici ve Çetiner'in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.