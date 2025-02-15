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Sevgililer Günü'nde cinnet geçirdi, kocasının aracını perte çıkardı

Sevgililer Günü'nde cinnet geçirdi, kocasının aracını perte çıkardı
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Denizli'de boşanma aşamasındaki kadın Sevgililer Günü'nde hem eşinin aracına hem de park halindeki diğer araçlara zarar verdi. Kadına ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılırken, aracı da trafikten men edildi.

Denizli'de 2 aydır boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Zehra E., birkaç gündür kendisini öfkelendiren eşi Halil M.'nin eski çalıştığı iş yerinde olduğunu öğrenerek adrese gitti.

Sevgililer Günü'nde cinnet geçirdi, kocasının aracını perte çıkardı

SANAYİYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Halil M.'nin hareketlerine daha da öfkelenen Zehra E., sevgililer gününde sanayiyi savaş alanına çevirdi. Zehra E., ile boşanma aşamasındaki eşi Halil M., aralarında tartışma çıktı. Öfkesine yenik düşen Zehra E., aracıyla Halil M.'ye ait ve park halindeki araçlara defalarca çarptı.

Sevgililer Günü'nde cinnet geçirdi, kocasının aracını perte çıkardı

EŞİ ARACIN CAMINI KIRARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tekrar tekrar Halil M.'nin aracının bulunduğu iş yerine gelen Zehra E., araçlara çarparak uzaklaştı. Bir ara araçtan inen Zehra E., ile Halil M., arasında sözlü tartışma da yaşandı. Tekrar aracına binen Zehra E., yine Halil M., ve park halindeki araçlara çarptı. Zehra E.'yi durdurmak isteyen Halil M., ise aracın camını kırarak durdurmaya çalıştı.

Sevgililer Günü'nde cinnet geçirdi, kocasının aracını perte çıkardı

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu anlaşılan Zehra E.'ye 18 bin TL ceza yazılırken, aracı ise trafikten men edildi. Zehra E., hakkında mala zarar vermek, kasten yaralama ve hakaret suçundan da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Sevgililer Günü'nde cinnet geçirdi, kocasının aracını perte çıkardı

"POLİS GELİNCE HERKES SAKİNLEŞTİ"

Olayın görgü şahitlerinden Fettah Yılmaz, "Dün aracımı sanayiye götürdüğümde bu olaya şahit oldum. Bir kadın ile erkeğin aralarında tartışmalarına şahit oldum. Kadın sinirliydi. Öğrendiğim kadarıyla boşanma aşamasındaki eşiydi. Aralarında nasıl bir tartışma vardı bilmiyorum. Daha sonra polisler gelince herkes sakinleşti" dedi.

Sevgililer Günü'nde cinnet geçirdi, kocasının aracını perte çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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