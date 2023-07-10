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Selin vurduğu Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

3. Sayfa Haberleri

Bartın'da merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın taşması sonucu oluşan sel, hayatı durma noktasına getirdi. Suların bazı bölgelerden çekilmeye başlamasıyla temizlik çalışmaları için harekete geçildi, kentteki son durum havadan görüntülendi.

Karadeniz Bölgesi'nde selin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Bartın'daki son durum havadan görüntülendi.

Birçok kenti selin vurduğu Karadeniz'de, 1000'e yakın da heyelan meydana geldi. Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı Kemerköprü mevkiinde taştı. Irmak boyunca yürüyüş yolları, banklar ve iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı.

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarıldı. Kurtarılan işçilerin yakınları ile buluştuğu anlarda gözyaşları sel oldu.

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Taşan Bartın Irmağı'nın sularının bazı bölgelerden çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması yapılıyor. Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı. Yalı Mahallesi'ndeki çalışmalara Mehmetçik de katıldı.

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

200 kilogram ile 250 kilogram arasında kuvvetli yağış kentte, Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki durum, havadan görüntülendi.

İşte bölgeden kareler;

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Sel nedeniyle sular altında kalan Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Bartın 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

imamoğlu Yavaş Soyer calışmamış istanbul ankara izmir haric heryeri su bastı yaw niye calışmıyo bunlar alt yapısını yapmadan üst yapısını satılan bütün illelerde ya seller ya depremler şehirleri mahfediyor

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