Selin vurduğu Bartın havadan görüntülendi! Manzara içler acısı
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Bartın'da merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın taşması sonucu oluşan sel, hayatı durma noktasına getirdi. Suların bazı bölgelerden çekilmeye başlamasıyla temizlik çalışmaları için harekete geçildi, kentteki son durum havadan görüntülendi.
Karadeniz Bölgesi'nde selin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Bartın'daki son durum havadan görüntülendi.
Birçok kenti selin vurduğu Karadeniz'de, 1000'e yakın da heyelan meydana geldi. Bartın'da kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı Kemerköprü mevkiinde taştı. Irmak boyunca yürüyüş yolları, banklar ve iskeleler ile gezi alanları su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı.
Sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarıldı. Kurtarılan işçilerin yakınları ile buluştuğu anlarda gözyaşları sel oldu.
Taşan Bartın Irmağı'nın sularının bazı bölgelerden çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması yapılıyor. Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı. Yalı Mahallesi'ndeki çalışmalara Mehmetçik de katıldı.
200 kilogram ile 250 kilogram arasında kuvvetli yağış kentte, Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki durum, havadan görüntülendi.
İşte bölgeden kareler;