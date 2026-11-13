Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı Haber Videosunu İzle
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken Tahran'dan dikkat çekici görüntüler geldi. İran Devrim Muhafızları, başkentteki İnkılap (Enghelab) Meydanı'nda balistik füzesini halka sergiledi. Gece saatlerinde meydana getirilen füzenin çevresinde kalabalıklar toplanırken, aynı saatlerde İsrail'in Nahal Oz bölgesinde sirenler çaldı.

  • İran Devrim Muhafızları, 12 Kasım gecesi Tahran'daki Enghelab Meydanı'nda Kheibar tipi balistik füzeyi mobil fırlatma platformu üzerinde sergiledi.
  • Tahran'daki askerî sergilerde 2 bin kilometre menzilli Khorramshahr, 1450 kilometre menzilli Kheibar Shekan, 1900 kilometre menzilli Sejjil, hipersonik olduğu belirtilen Fattah füzesi ile insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri tanıtıldı.
  • İsrail Savunma Kuvvetleri, 13 Kasım'da Gazze sınırına yakın Nahal Oz bölgesindeki sirenlerin yanlış tespit nedeniyle çaldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları, 12 Kasım gecesi başkent Tahran'daki Enghelab Meydanı'nda askerî güç gösterisi gerçekleştirdi. Uluslararası video haber ajansı Viory'nin yayımladığı görüntülerde, mobil fırlatma platformu üzerinde taşınan Kheibar tipi balistik füzenin kalabalığın önünde sergilendiği görüldü.

Füzenin çevresinde yüzleri maskeli silahlı askerler nöbet tutarken, meydana gelen kalabalık İran bayrakları taşıdı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen gösteri, İran'ın son günlerde art arda duyurduğu füze faaliyetlerinin ardından geldi.

2 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELER DE SERGİLENDİ

İran, Tahran'da düzenlediği askerî sergilerde farklı özelliklere sahip füze sistemlerini kamuoyuna tanıttı. Bunlar arasında yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip Khorramshahr balistik füzesi, 1450 kilometre menzilli Kheibar Shekan ve 1900 kilometre menzilli Sejjil de yer aldı.

İran'ın sergilediği silahlar arasında hipersonik olduğu belirtilen Fattah füzesi ile çeşitli insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri de bulunuyor.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

İran'ın füze gösterisinin ardından İsrail'in Gazze sınırına yakın Nahal Oz bölgesinde siren sesleri yükseldi. Bölgede alarm verilmesi, İran ile İsrail arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde dikkat çekti. Ancak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Kasım'da yaptığı açıklamada sirenlerin yanlış tespit nedeniyle devreye girdiğini bildirdi.

Böylece alarmın İran'dan gerçekleştirilen bir füze saldırısından kaynaklanmadığı anlaşıldı. Füze sergisi ile İsrail'deki alarm arasında doğrudan bağlantı kuran herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN PEŞ PEŞE GÜÇ GÖSTERİLERİ

İran Devrim Muhafızları, 10 Kasım'da yer altında kurulduğunu açıkladığı yeni bir füze tesisinin görüntülerini yayımlamıştı. Tüneller boyunca sıralanan füzeler ve mobil fırlatma sistemlerinin gösterildiği görüntüler, ülkenin askerî kapasitesini koruduğu mesajı olarak yorumlandı.

The Jerusalem Post'un haberine göre İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdollahi, ülkesine yönelik yeni bir saldırı durumunda verilecek karşılığın Orta Doğu'nun ötesine uzanabileceğini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

4 askerimizin şehit olduğu kazada gündem yaratacak detay
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek21

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Yaşasın büyük İRAN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı
AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi

AVM'de kadınlara saldırdı! Sonu hiç beklediği gibi olmadı
Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı