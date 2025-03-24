Şehzadebaşı Camisi'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturma nedeniyle gerçekleştirilen protesto gösterilerinde ana adres İBB yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane oldu. Saraçhane'de eylemler günlerdir devam ederken, bazı protestocular bir skandala imza attı.

PROTESTOCULAR, ŞEHZADEBAŞI CAMİSİ'NE ZARAR VERDİ

Şehzadebaşı Camisi'ne giren protestocular cami ve haziresine zarar verdi. Olayın ardından bir grubun, Şehzadebaşı Camisi'nde iftar çağrısı yapması provokasyon söylentilerini de gündeme getirdi.

VALİ GÜL CAMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.

"AÇIK BİR PROVOKASYON"

Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL, ZARAR GÖREN MEZAR TAŞLARININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Gül, paylaşımının ardından Saraçhane Parkı çevresindeki izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı. Caminin içi, avlusu, haziresi ve çevresini gezen Gül, oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

CHP HEYETİ, VALİ GÜL İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşananların ardından CHP heyeti İstanbul Valisi Gül ile görüştü. CHP heyeti, Saraçhane'de iftar çağrısı üzerine gerilimin artmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılacağını açıkladı.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: DAYANIŞMAYI BALTALAMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise partisinin MYK toplantısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Saraçhane'deki eylemler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne zarar verildiğine yönelik iddialara ilişkin konuştu. Yücel şunları söyledi: "Yapılan bu büyük hukuksuzluklara, yargı terörüne ve demokrasimize yönelen bu 19 Mart hukuk darbesine karşı yurdun dört bir yanında büyük dayanışmaya, ve itiraza hep birlikte tanıklık ettik. Ülkemizdeki farklılıkların zenginliği alanlara yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk ve adaletin yanında olan, demokrasiden taraf olan herkesle Saraçhane'de her gece yüzbinlere seslendik. İktidar bu dayanışmayı baltalamak, halk iradesine sahip çıkan bu duruşu yıkmak için elinden geleni yapıyor. Devletin valisine, yalan yanlış açıklamalar yaptırılıyor..." yanıtını verdi.