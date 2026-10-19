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Nwaiwu'dan olay yaratacak paylaşım! Beşiktaşlı futbolcuyu ayakkabı boyacısı yaptı

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Nwaiwu'dan olay yaratacak paylaşım! Beşiktaşlı futbolcuyu ayakkabı boyacısı yaptı
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Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Beşiktaş karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Dusan Vlahovic'in Muhammed Salah'ın ayakkabılarını temizlediği bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Nwaiwu, paylaşımına 'İşimi kim elimden alıyor?' notunu düştü.

Trabzonspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Beşiktaş karşında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından çarpıcı bir harekete imza attı. 

NWAIWU'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Chibuike Nwaiwu, maçın ardından Dusan Vlahovic ve Muhammed Salah'ın fotoğraflarının yer aldığı bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

VLAHOVIC'İ AYAKKABI BOYACISI YAPTI

Nwaiwu'nun yaptığı paylaşımda, Vlahovic'in ayakkabı boyacısı olduğu ve Salah'ın ayakkabılarını temizlediği anlara yer verildi. Yıldız futbolcu, yaptığı paylaşıma ''İşimi kim elimden alıyor?'' notunu düştü. 

İşte o paylaşım:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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