Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu
Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 işçi ile ilgili detay kahretti. Yaşamını yitiren Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in daha 16 yaşında olduğu öğrenildi. Öte yandan 3 yaralıdan 2'sinin durumu ağır.
- Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı ve 2 işçi hayatını kaybetti.
- Hayatını kaybeden iki işçi 16 yaşındaydı.
- Yaralı işçilerden 2'sinin durumu ağır olarak belirlendi.
Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 5 işçiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.
BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA İNŞAATTA ÇÖKME
Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Beton dökümü yapılan 2 katlı bir inşaatta çökme meydana geldi. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
İKİSİ DE 16 YAŞINDAYDI
Demirlerin ve betonun altında kalan 5 işçi, olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Sedat Kurt ile Yakup Güneş kurtarılamadı. Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi. Öte yandan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.