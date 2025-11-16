Haberler

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 işçi ile ilgili detay kahretti. Yaşamını yitiren Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in daha 16 yaşında olduğu öğrenildi. Öte yandan 3 yaralıdan 2'sinin durumu ağır.

  • Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı ve 2 işçi hayatını kaybetti.
  • Hayatını kaybeden iki işçi 16 yaşındaydı.
  • Yaralı işçilerden 2'sinin durumu ağır olarak belirlendi.

Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 5 işçiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.

BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA İNŞAATTA ÇÖKME

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Beton dökümü yapılan 2 katlı bir inşaatta çökme meydana geldi. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İKİSİ DE 16 YAŞINDAYDI

Demirlerin ve betonun altında kalan 5 işçi, olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Sedat Kurt ile Yakup Güneş kurtarılamadı. Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi. Öte yandan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıolcayfrt 53:

Hangi ülkede olmuş ? Uganda mı Nijerya mı ?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Çindeki iş kazasi videolarini izle koçum

yanıt1
yanıt3
Haber Yorumlarıtahirtapkan34:

Ben bu devlete hakkımı helal etmem başka da bir şey demiyorum

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

16 yaşında çocuk ekmek derdinde sizler öğleye kadar uyurken !!!! utandım bu ülkede böyle şeylere maruz kalan çocuklar kahreden ölüm haberlerini duyunca insanlığımdan utandım Allah rahmet eylesin, yıkılsın saltanatınız tahtımız

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan:

Mühendis, mimar yıllarca eğitim alıp proje çiziyor, ama eline keseri alan usta oluyor. Bu kaza değil eğitimsiz ustanın beton döküm hatası. Betonu her tarafa oantılı yaymadan bir tarafa fazla dökülürse diğer taraf yükselip kalıp ağırlığın fazla tarafına çöker. Şimdi burada hata kimin. Bana göre eğitimsiz olarak çalışmasına izin veren yetkililerde. Eğitim olmadan hiç bir şey doğru olmaz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı

En yakınları olmasına rağmen acımadılar! Çok sayıda yaralı var
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Amca çocuklarının kavgasında kan aktı: 5 yaralı

En yakınları olmasına rağmen acımadılar! Çok sayıda yaralı var
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.