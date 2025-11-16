Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 5 işçiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.

BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA İNŞAATTA ÇÖKME

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Beton dökümü yapılan 2 katlı bir inşaatta çökme meydana geldi. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİSİ DE 16 YAŞINDAYDI

Demirlerin ve betonun altında kalan 5 işçi, olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Sedat Kurt ile Yakup Güneş kurtarılamadı. Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi. Öte yandan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.