Şanlıurfa'da Dolu Yağışı Tarımsal Hasara Yol Açtı

Şanlıurfa Valiliği, Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçesinde yaşanan dolu yağışı sonrası sahada zarar tespit ve değerlendirme çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "2 Mayıs 2025 Cuma günü, ilimizin bazı bölgelerinde etkili olan dolu yağışı sonucunda Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerimizde tarımsal üretim alanlarında zarar meydana gelmiştir. Bozova'da 10, Hilvan'da 15, Halfeti'de 4 mahallede fıstık, zeytin, pamuk gibi ürünlerde hasar oluşmuştur. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz tarafından sahada yürütülecek olan zarar tespit ve değerlendirme çalışmaları, en kısa sürede tamamlanacak ve süreç valiliğimiz tarafından yakından takip edilecektir. Dolu zararından etkilenen bütün üreticilerimize üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oluşan mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi konusundaki çalışmalar koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir" denildi. - ŞANLIURFA