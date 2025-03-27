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Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

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Bursa Uludağ'daki otel yangınından geriye savaş alanını andıran görüntüler kaldı. Otelin içerisi görüntülenirken facianın boyutunu gözler önüne serdi. Yangında 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Şampiyon Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti.

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel'de saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ve oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) yaşamını yitirdi.

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

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OTEL DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

2 kişiye mezar olan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kervansaray Otel ise, gün ağırınca dron ile havadan görüntülendi.

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

OTEL KÜLE DÖNDÜ

30 itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın 11.00 sıralarında tamamıyla söndürüldü. Yangının yaşattığı büyük zarar ise otelin içerisinden görüntülendi. İHA ekibi itfaiyecilerle birlikte küle dönen otelin içerisini görüntüledi.

Yangının çıkış sebebi kesin olarak bilinmezken, geriye savaş alanını andıran hurda görüntüleri kaldı.

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı

Şampiyon milli sporcunun can verdiği otelin içi böyle görüntülendi! Resmen savaş alanı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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