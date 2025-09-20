Rize'de selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı

IHAAW200814-CVR/20-09-2025

- Rize'de sel böyle geldi

- Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün gece saatlerinde selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı

(Fotoğraflı)

Mustafa Özyanık

RİZE (İHA) - Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Rize'de dün gece etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün gece saatlerinde selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti. Tunca Belediyesi'ne ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı. Selin saat 00.33'deki geliş anı tesisin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde selin geliş anı ve iş yerinin dakikalar içinde sular altında bıraktığı o anlar dikkat çekti.

