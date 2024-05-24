Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum

Pucca olarak bilinen Selen Pınar Işık'ın ev sahibi Jale Tuncer, 16 aydır kirasını eksik ya da hiç yatırmadığı gerekçesiyle davalık olmuştu. Tuncer, son paylaşımında Işık'ın evden taşındığını ancak evi kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

"19 AY VERİLMEMİŞ KİRA, ÖDENMEYEN AİTDATLAR VE ÇIKARTILMIŞ PRİZLER"

Pucca'nın ev sahibi olduğunu belirten Jale Tuncer, X hesabından evinin görüntülerin paylaşarak "Çok sevgili Pucca'dan geriye kalanlar. Ben kurtuldum ama yeni ev sahibine gerçekten çok üzülüyorum. Fotoğrafların ve videoların evime verdiği zararların hepsini burada paylaşacağım" dedi. Duvar, banyo ve prizlerin zarar görmüş halini yayınlayan Tuncer, "19 ay verilmemiş kira, ödenmeyen aidatlar, çalışmayan buzdolabı, kokusundan açılmayan fırın ve bulaşık makinesi, teslim ettiğimiz gibi bırakılmayan dolap kapakları, çıkartılmış prizler, darbe almış kapılar, devre dışı bırakılmış akıllı ev sistemi, sessizce bir özür dilemeden terkedilen ev" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Son 10 yılda iş sebebi ile 8 tane ev değiştirdik. Tek bir ev sahibimi dahi üzmedim. Arkamda toz dahi bırakmadan ayrıldık. Adını dahi anmak istemediğim kişi hakkında gündeme gelen konu hakkında tanıdığım, tanımadığım kişilerden son durumun ne olduğu hakkında mesajlar alıyorum. Hepsini cevaplayacağım."