Özlem Şımarık'ın katil zanlısı eski kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Burdur'da 8 Şubat 2024 tarihinde eski eşi tarafından kaldığı otelde silahla vurulup bıçaklanan Özlem Şımarık'ın ölümüyle ilgili 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında katil zanlısı eski kocaya boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürmek suçundan takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken diğer 8 sanıktan 6'sına suçluyu kayırma ve yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Burdur'da 8 Şubat'ta kasten yaralama suçundan kapalı cezaevinde yatarken Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçtiği gün gitmesi gereken süre içinde gitmeyip Çavdır ilçesinde boşandığı eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı oteli basarak odasında av tüfeğiyle vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan Tarık Yılmaz (45) olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Emniyet ekipleri, kaçan Tarık Yılmaz'ı olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir gazinoda yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Tarık Yılmaz işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken Tarık Y.ılmaz'a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Meryem S. (30), Erdal A. (40), Kazım Ö. (37), Mehmet Ç. (27), Mustafa S. (31), Şaban A. da (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı Tarık Yılmaz ve yardım ettiği iddia edilen Erdal A., Kazım Ö., Mehmet Ç., Mustafa S., Şaban A. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken Meryem S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Tarık Yılmaz'a yardım ettiği tespit edilen Meryem S. ve azmettirici olmakla suçlanan Adem S. (36), ve Gökay S.(33) 14 Mayıs günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yargılamanın 25 Aralık 2024 tarihinde görülen birinci duruşmasında ise tutuklulardan Kazım Ö. ve Mustafa S.'nin, 26 Şubat 2025 tarihinde görülen ikinci duruşmada ise Meryem S. ve Gökay S.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

Bugün Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanıklar Tarık Yılmaz, Erdal A., Mehmet Ç., Şaban A., Adem S. ve tutuksuz yargılanan sanıklar Kazım Ö., Mustafa S., Meryem S. ve Gökay S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede iddia makamı tarafından verilen mütalaada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan sanık Meryem S.'nin ise tutuklanması istendi.

Maktul Özlem Şımarık'ın avukatları ise tutuklular hakkındaki mütalaayı kabul ettiklerini ancak tutuksuz sanık Meryem S.'nin tutuklanmasını ve Adem S. ve Gökay S.'nin de azmettirme suçundan yargılanmalarını talep etti.

Sanık Tarık Yılmaz'ın avukatı müvekkilinin olayı tasarlayarak değil de ani kasıtla yaptığını beyan ederek müvekkilinin haksız tahrik hükümlerinden yaralanmasını istedi.

Diğer sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini mahkeme aksi kanaatte ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

"Dört çocuğum 10 ay annesiz kaldı"

Tutuksuz sanık Meryem S. mahkemede, "Her şey ortada. Benim dört çocuğum var. 10 ay annesiz kaldılar. Olayla hiçbir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Erdal A. ise; "Benim suçum günahım sadece o takside olmak. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarık evdekilere zarar verse ben vicdan azabı çekerdim"

Tutuklu sanık Mehmet Ç, mahkemede mütalaaya karşı verdiği savunmasında, "Tarık, olaydan sonra Erdal orada olmasa benim evime gelmeyecekti. Tarık ile daha önceden görüşmem yoktu. Benim bu olaydan ne çıkarım var? Ben sabıkasız bir insanım. Tarık evdekilere zarar verse ben vicdan azabı çekerdim. Bu yüzden korktuğum için polise gitmedim. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

"Sadece iki insanın arasını yapmak istemiştim"

Tutuksuz yargılanan sanık Kazım Ö., "Olayla ilgili her şeyi net bir şekilde anlattım. Kimseyi kayırmadım. Nasıl bir ortamın içine girdiğimi bende anlamadım. 11 ay suçsuz yere yattım. Sadece iki insanın arasını yapmak istemiştim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuksuz yargılanan Gökay S. ve tutuklu sanık Şaban A. ise beraatlerini talep ettiler.

"Olayla alakam yok 500 lira için gurbette çalışan biriyim"

Tutuksuz yargılanan sanık Mustafa S. ise, "Samimi olarak bütün bildiklerimi anlattım. Ben gariban bir insanım. 500 lira için garsonluk yapıp parayı aileme göndermek için gurbette çalışmaya geldim. Mehmet'in evinde param olmadığı için kalıyordum. Tarık'ı olaydan önce sadece iki defa görmüştüm. Olayla alakam yok. Suçsuz yere 11 ay hapis yattım. Milletin elbiselerini giydim. Mağdurum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

"Diyeceğim "bir şey yoktur"

Katil zanlısı Tarık Yılmaz duruşmada yaptığı savunmada, "Diyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

"Sadece Tarık'ın ifadesi yüzünden suçlandım"

Tutuklu sanık Adem S. yalnızca Tarık'ın verdiği ifadeden dolayı suçlandığını söyleyerek; "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Tarık'ın ifadeleri nedeniyle bu olayın içindeyim. Olaydan sonra taksi parasını Meryem'den çaldığı parayla ödemiş. Yardım edecek olsam para vermez miydim? Arabamı gecesinden ona vermez miydim? Tüfeği benim üzerime yıkmak için olayın başından beri Şaban çelişkili ifadeler verdi. Tarık ile aramda bir husumet yok ama onun içinde bana karşı beslediği bir düşmanlık var. Çünkü öncesinde Özlem ile kendisine ev tutmamı istemişti, kabul etmedim. İş istedi vermedim. 1 yıl 2 gündür suçsuz yere yatıyorum. Pişman olacağım bir suçum bile yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tarık Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet

Savunmaların ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti aranın ardından katil zanlısı Tarık Yılmaz' hakkında boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklardan Adem S., Erdal A., Kazım Ö., Şaban A., Mehmet Ç, ve Mustafa S.'ye suçluyu kayırma ve yardım etme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve tutuklu sanıkların tahliyelerine, Meryem S. ve Gökay A.'nın ise beraatine karar verdi.

Verilen karar Türkiye'de emsal niteliğinde

Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey; ""Bugün Burdur'da alkollü eğlence mekanında çalıştığı için öldürülen Özlem Şımarık için Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldik. Özlem Şımarık eski eşi tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Katil Tarık Yılmaz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çünkü Tarık Yılmaz, Özlem'i onlarca bıçak darbesiyle öldürmesinin yanında öldürmeden öncede tasarlamıştı. Bir gün önce otele nasıl gireceğini, nasıl öldüreceğini ve nasıl kaçacağını planlamıştı. Bu nedenle de katil Tarık hakkında tasarlayarak eski eşini canavarca hisle öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çok önemli bir karar. Kesinlikle haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu nedenle Türkiye'de emsal karar olacak kararlardan biri." dedi.

"Katil Tarık'ın eline silahı veren, bıçağı veren pavyon sahipleri sadece yardım ettikleri için 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla ödüllendirildiler"

Pavyon sahiplerinin adlığı cezanın ödül niteliğinde olduğunu dile getiren Avukat Tozbey; "Ama diğer taraftan Özlem Şımarık, bir alkollü mekanda çalıştığı için o sırada pavyon sahiplerinin de aslında bu cinayete iştirak ettiğini, bu cinayeti azmettirdiklerini öğrendik. Pavyon sahipleri iki kardeş bu dosya nedeniyle aylardır tutuklulardı. Fakat bugün pavyon sahipleri hakkında şaşırdığımız bir karar çıktı. Özlem Şımarık öldürülmeden bir gün önce pavyon sahipleri katil Tarık'a hem bıçak vermiş hem de ateşli silah teslim etmişlerdi. Özellikle de 'namusunu git kurtar, Özlem'i öldür' diye katil Tarık'a nasihat etmişlerdi. Tüm bunlara rağmen bugün pavyon sahipleri sadece yardım ettikleri için 2 yıl hapis cezasıyla ödüllendirildiler. Çok önemli bir karar. Bir taraftan iyi hal indirimi uygulanmayarak, tasarlayarak öldürmeden dolayı gerçek katil Tarık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ama diğer taraftan da çok hatalı, hukuka uygun olmayan bir karar da verildi. Çünkü katil Tarık'ın eline silahı veren, bıçağı veren pavyon sahipleri, diğer taraftan öldürdükten sonra 'seni saklarız, bu adamlarla görüş, bu arabayla saklanacağın eve git' diyen pavyon sahipleri maalesef bugün azmettirmekten dolayı beraat ettiler. Sadece yardım ettikleri için 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla ödüllendirildiler. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu karara itiraz edeceğiz. Burdur'a gelmekten vazgeçmeyeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - BURDUR