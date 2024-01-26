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Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hapsi istenen Ozan Güven'in davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hapis cezası talep edilen Ozan Güven'in yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, Bulutsuz'un olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği ve yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren raporda, Bulutsuz'da olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi.

"YARALANMA HAFİF DEĞİL"

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre Deniz Bulutsuz'da, 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hapsi istenen Ozan Güven'in davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

VÜCUDUNDA KEMİK KIRIĞI YOK

Raporda ayrıca, Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden fark edilmediği ve yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı kaydedildi. Davanın görülmesine bugün İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.20'de devam edilecek.

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hapsi istenen Ozan Güven'in davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hapsi istenen Ozan Güven'in davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hapsi istenen Ozan Güven'in davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Deniz Bulutsuz Ozan Güven İstanbul Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Mehmet Ali Demirci:

Kadına vurmak? Kendinden güçsüz bir canlıya şiddet uygulayan erkek değildir. İstemiyosan ayrıl bitti gitti...

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Tutankamon Hoca:

Nisa 34 te yazıyor dövün diye oda hafif dövmüs derhal dava iptal edilsin

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Yorumcu Davut :

dövün falan yazmıyor. tamamen kasıtlı yanlış çeviri! kaldı ki dövün diye çevrilen kısmılarda bile eve kocasından izinsiz erkek alan ikaz edilmesine rağmen bunu tekrarlayan kadınlar için söyleniyor bu.

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yanıt1
Ali :

Yorumcu Davut Nisa 34'de nerede eve kocasından izinsiz erkek alan yazıyor? Şaka mısın la? Başkaldıran;serkeşlik eden kadınlar için diye geçer. Hey Allah'ım ya. Önce uyar, sonra yatağında yalnız bırak, sonra döv diye geçer.

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