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Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi kondu: Oyuncu dört ağır ameliyat geçirdi

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Ünlü oyuncu Olivia Munn, meme kanseri teşhisi aldığını ve bu süreçte dört ameliyat geçirdiğini duyurdu. 43 yaşındaki Munn, 2023'te genetik bir test yaptırdı ve tüm kanser genlerinin negatif olduğunu öğrendi. Ancak, Nisan ayında meme kanseri teşhisi konuldu ve her iki memesinde de hızlı yayılan ve agresif bir kanser türü olan Luminal B kanserine rastlandı.

Oyuncu Olivia Munn, meme kanseri teşhisi konulduğunu ve agresif kansere karşı çift meme ameliyatı dahil olmak üzere dört ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Munn, 43 yaşında, Şubat 2023'te kız kardeşiyle birlikte 90 farklı kanser genini kontrol eden bir genetik test yaptırdı. Test sonucunda, meme kanseri dahil olmak üzere tüm kanser genlerinin negatif çıktığını öğrenince sevinçle kız kardeşiyle telefon üzerinden tebrikleştiklerini belirtti. Ancak Nisan ayında meme kanseri teşhisi konulduğunu öğrendiğinde dünya başına yıkıldı.

Biyopsi sonucunda, her iki memesinde de Luminal B kanseri olduğunu öğrendi. Luminal B, hızlı yayılan ve agresif bir kanser türüdür.

Son on ayda dört ameliyat geçiren Munn, kanserle ilgili birçok şey öğrendiğini ancak duygusal olarak sadece iki kez ağladığını ifade etti. Savaşını özel tuttuğunu ve sadece enerjisi olduğunda diğerlerine gösterdiğini söyledi.

Teşhisin ardından otuz gün içinde çift meme ameliyatı geçiren Munn, ailesi, arkadaşları ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi John Mulaney'den aldığı destek için minnettar olduğunu belirtti.

Munn ve Mulaney, Kasım 2021'de ilk çocukları Malcolm Hi?p'i dünyaya getirdi.

Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi kondu: Oyuncu dört ağır ameliyat geçirdi

Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi kondu: Oyuncu dört ağır ameliyat geçirdi

Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi kondu: Oyuncu dört ağır ameliyat geçirdi

Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi kondu: Oyuncu dört ağır ameliyat geçirdi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Meme Kanseri Olivia Munn 3.Sayfa Kadın Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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