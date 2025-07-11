Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

ÜNLÜ OYUNCU DA ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına o sırada köyde bulunan ve ekranların fenomen yapımlarından ' Kurtlar Vadisi' dizisinde hayat verdiği 'Abdülhey' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Kenan Çoban, 22 Ocak 1975'te Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. Bir dönem muhasebecilikten çaycılığa kadar farklı işlerde çalışan Çoban, oyunculuğa tesadüfen adım attı. 2003 yılında "Kurtlar Vadisi" dizisinin setinde görevliyken, dizinin unutulmaz karakterlerinden 'Abdülhey'e hayat vermesiyle geniş kitlelerce tanındı.

Ardından 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Barbaroslar' ve 'Mehmed: Fetihler Sultanı' gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Sinemada da 'Kurtlar Vadisi Irak' ve 'Bal Kaymak' gibi yapımlarda boy gösteren Çoban, oyunculuğunun yanı sıra spor ve doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Trabzonspor taraftarı olan Kenan Çoban, İstanbul'da fidanlık işletip organik ürünlerle ilgileniyor.

Kaynak: DHA