Oğlunu öldüren baba intihar etmeden önce sosyal medyada paylaşım yaptı: Oğlumu onların ellerine bırakmam

Karacasu ilçesinde Eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen çiftçi Ümit Çaka, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü'nden mezun olan ve 18 Haziran'da eve dönen oğlu Orhan Çaka'yı av tüfeğiyle ensesine ateş ederek öldürdü.

"OĞLUMU ONLARIN ELLERİNE BIRAKMAM"

Ümit Çaka, daha sonra sosyal medya hesabından "Oğlum Orhan da benim gibi rezil olmasın. Beni rezil ettiler. Oğlum Orhan'ı onun için yanımda götürüyorum. Vebali, günahı boynuma. Oğlumu onlar gibi dengesiz insanların eline bırakamam" paylaşımında bulundu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SONRASI İNTİHAR ETTİ

Ümit Çaka, aynı tüfekle yaşamını son verdi . Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba-oğulun yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından baba-oğulun cansız bedenleri Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.