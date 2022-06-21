Oğlunu öldüren baba intihar etmeden önce sosyal medyada paylaşım yaptı: Oğlumu onların ellerine bırakmam - Haberler

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Oğlunu öldüren baba intihar etmeden önce sosyal medyada paylaşım yaptı: Oğlumu onların ellerine bırakmam

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da 20 yaşındaki oğlunu tüfekle ensesinden vurarak öldüren baba, daha sonra sosyal medyada hesabından "Oğlum Orhan da benim gibi rezil olmasın. Beni rezil ettiler. Oğlum Orhan'ı onun için yanımda götürüyorum. Vebali, günahı boynuma. Oğlumu onlar gibi dengesiz insanların eline bırakamam" paylaşımında bulundu. Paylaşımı yaptıktan sonra baba, aynı silahla intihar etti.

Karacasu ilçesinde Eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen çiftçi Ümit Çaka, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü'nden mezun olan ve 18 Haziran'da eve dönen oğlu Orhan Çaka'yı av tüfeğiyle ensesine ateş ederek öldürdü.

Ümit Çaka, daha sonra sosyal medya hesabından "Oğlum Orhan da benim gibi rezil olmasın. Beni rezil ettiler. Oğlum Orhan'ı onun için yanımda götürüyorum. Vebali, günahı boynuma. Oğlumu onlar gibi dengesiz insanların eline bırakamam" paylaşımında bulundu.

Oğlunu öldürüp sosyal medyadan paylaşımda bulunan baba, aynı silahla intihar etti: Oğlumu onların ellerine bırakamam

Ümit Çaka, aynı tüfekle yaşamını son verdi . Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba-oğulun yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından baba-oğulun cansız bedenleri Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğlunu öldürüp sosyal medyadan paylaşımda bulunan baba, aynı silahla intihar etti: Oğlumu onların ellerine bırakamam

Oğlunu öldürüp sosyal medyadan paylaşımda bulunan baba, aynı silahla intihar etti: Oğlumu onların ellerine bırakamam

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - 3. Sayfa

Jandarma Karacasu 3. Sayfa Güncel Haberler

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