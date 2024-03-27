Üye Girişi
Haberler

Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Etiler semtinde bulunan ünlü et restoranı Nusret'e sabaha karşı motosikletle gelen 2 saldırgan, silahlı bir saldırı düzenledi. Gökçe'nin mekanına yapılan saldırının arkasından ise organize suç örgütü Barış Boyun'un olduğu ortaya çıktı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un (yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber'e (yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı 'Mahzen-22' operasyonu düzenlendi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı. Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek."

Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı

"4 ADET RUHSATSIZ TABANCA VE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ"

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun'un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş'ta bulunan "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı

NE OLDU?

Geçtiğimiz hafta Nusret Gökçe'ye ait Etiler'deki lüks et restoranına sabaha karşı motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu.

Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı

Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı

Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı

Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Beşiktaş Güvenlik 3.Sayfa Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli? DEM Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Avanos adayı Ömer Dündar kimdir? DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Giyasettin Aydemir kimdir? DEM Parti Muş Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Merkez adayı Sırrı Söylemez kimdir? Ahmet Demir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Sivrice Belediye Başkan adayı Ahmet Demir kaç yaşında, nereli? Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli? Muhammet Özdemir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Maden Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir kaç yaşında, nereli? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesinde ne oldu? Mustafa Yıldırım kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Kovancılar Belediye Başkan adayı Mustafa Yıldırım kaç yaşında, nereli? DEM Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Malazgirt adayı Ahmet Kenan Türker kimdir? DEM Parti Muş Korkut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu kimdir? DEM Parti Kilis Hasköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Hasköy adayı Rehber Karakaya kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title