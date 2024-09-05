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New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektronik kelepçe olacak!

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2019 yılında 'Anna Delvey' adında zengin bir Alman mirasçı gibi davranan asıl adı Anna Sorokin olan kadın; bankaları, otelleri ve arkadaşlarını dolandırdığı gerekçesiyle hüküm giydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen bir dans yarışmasında sahne alacağı duyurulan Anna Sorokin'ın hapis cezası bulunurken nasıl yarışacak konuları gündeme geldi. Namı-diğer 'Anna Delvey'in, ayak bileğinde elektronik kelepçeyle gösteri yapacağı belirtilerek konuya açıklık getirildi.

Alman milyoner kılığına bürünerek New York sosyetesini kandıran ve bu haliyle dizilere konu olan Anna Sorokin ya da nam-ı diğer 'Anna Delvey',Amerika'nın önde gelen bir dans yarışması olan 'Dancing With The Stars'da sahne alacak. Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin, yarışmada profesyonel dansçı Ezra Sosa ile dans edecek ve yarışırken ayağında elektronik kelepçe olacak.

New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektroink kelepçe olacak!

İki yıllık sosyal medya yasağının 7 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Instagram'a geri dönen Sorokin, Ekim 2022'den beri ev hapsinde tutuluyordu. Ev hapsi boyunca göçmenlik hakiminin sosyal medyayı kullanmaması yönündeki şartına uymak zorunda kalan Sorokin, komedyen Whitney Cummings ve New York'un East Village bölgesindeki dairesine kayıt yapmak üzere gelen teknoloji gazetecisi Taylor Lorenz gibi konukların yer aldığı The Anna Delvey Show adlı bir podcast başlattı.

New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektroink kelepçe olacak!

Associated Press'e röportaj veren Sorokin; "Birçok insan kötü şeylerle ünlü oldu ve bunu bir şekilde farklı bir şeye dönüştürmeyi başardı" ifadelerini kullanmıştı.

'Dancing With The Stars', Sorokin'in bu hedefe ulaşmak için denediği ilk yol olarak değerlendiriliyor. Sorokin, 17 Eylül'de ABD'de ABC ve Disney+'da prömiyeri yapılacak olan 33. sezonda yarışacak. 2021'de hapisten çıkan Sorokin,1,1 milyon takipçisi bulunmasına ve sosyal medyaya erişim sağlamasına rağmen ev hapsinde kalmaya devam ediyor. Sorokin, ayak bileği bileziği ya da asıl adıyla elektronik kelepçeyle yarışmaya katılacak.

New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektroink kelepçe olacak!

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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