Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti

Sivas'ta, aynı lisede okuyan yedi kız öğrencinin, Elif T.Ç. adlı sınıf arkadaşlarını darbettiği ve bu anların görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki doğmuştu. Olayın yarattığı infialin ardından bu kez Bursa'dan da benzer bir vaka gün yüzüne çıktı: Liseli bir öğrenci, yanında bulunduğu ortaokul öğrencisini saçlarından tutup sürükleyerek zorla yere yatırdı.

İLK OLAY SİVAS'TA YAŞANDI

Lisede 9'uncu sınıfta eğitim gören Elif T.Ç., aynı okulda farklı sınıflarda eğitim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında darbedildi.

Elif'i darbedip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif T.Ç., 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darbeden kız öğrencilerden biri Elif'i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif T.Ç.'ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

Okuldan akranlarından şiddet gören Elif T.Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif'in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif T.Ç.'ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada "07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları ile basın organlarında yer alan, Sivas'ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BİR BENZER GÖRÜNTÜ DE BURSA'DAN

Diğer dehşete düşüren kız öğrenciye darp olayı ise 6 Mayıs'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bilecik'te okuyan bir lise öğrencisi kız, ilçedeki TOKİ Orhangazi Ortaokulu'nda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti. Liseli kız, ortaokul öğrencisini, saçlarından tutup yerde sürüklerken, çevredeki diğer öğrenciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, darbedilen öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Öğrencinin psikolojik destek aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.