Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Tural (62), 1 Nisan'da ortadan kayboldu. Tural'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Tural'ın herhangi bir izine rastlanmadı.

ANNESİ TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Tural'ın annesi Melahat Tural da oğlunun bulunması için bir televizyon programına katıldı. Bu sırada Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tural'ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi.

Mehmet Tural (62)

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KADINA PARA VE ALTIN GÖNDERMİŞ

Soruşturma sürerken; Tural'ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini "istihbaratçı" olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan (32) yardım istediği belirlendi. İstanbul'da yaşayan, Tural'ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir'in Değirmen Köy Mahallesi'nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşılan Kenan Yılmaz da televizyon programındaki canlı yayınlara katıldı.

CANLI YAYINDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Günlerdir televizyon programındaki canlı yayınlara katılarak Tural'ı, öldürmediğini söyleyen Kenan Yılmaz, bugün suçunu itiraf etti. Yılmaz, canlı yayındaki konuşmasında, şunları anlattı: "Olay günü beni aradığında akşam saat 17.00 civarındaydı. Otogardan Mehmet amcayı aldım. Bir tesiste çorba içtik. Sonra bizim köydeki (Değirmen Köy) çeşmenin oraya geldik. 'Mehmet amca, ben sana bir şey söyleyeceğim, ama yanlış anlama' dedim. 'Ben bu kadının adını bilmiyorum ne de evini, yurdunu herhangi hiçbir şeyini bilmiyorum. Senin bana attığın fotoğrafların haricinde hiçbir şey bilmiyorum. Belki ben sana yalan söyledim ama itiraf ediyorum. Paranda pulunda da değilim. İstanbul'a götür dedin. Götüremedim. Bak bunu da söyleyeyim' dedim. Mehmet amcanın konuşma şekli değişti. 'Niye getirmedin? Ben sana güvenmiştim. Şimdi ben evime nasıl gideceğim, rezil oldum. Zaten bu kadın, beni TikTok'unda canlı yayında beni rezil etti' dedi."

Kenan Yılmaz (32)

"SİLAH PATLADI, SENDELEYİP UÇURUMA DÜŞTÜ"

Tural'ın tabancayı karnına dayayıp barajın bulunduğu bölgeye gittiklerini ve virajlı yolda araçtan indiklerini öne süren Yılmaz, "HES'e giderken araçtan indik. Hava karanlıktı. İşte o panikle tabancanın namlusunu tuttum. Aramızda arbede yaşandı. Silahı elinden almanın derdindeyim. O anda bir refleksle ben onun boğazına yapıştım. Silahı bana doğru, yüzüme çevirmeye çalışıyordu. Ben de namluyu dışa doğru çevirmeye çalışırken silah patladı. Kafasına mı, boynuna mı, omzuna mı geldi onu bilmiyorum. O anda zaten bir silah elimde kaldı. O da sendeledi ve aşağı uçuruma düştü. Zaten yolun kenarında sıfır şekilde iken birbirimize girmiştik. Şoka girdiğim için o panikle 10 dakika orada bekledim" dedi.

TABANCAYI ÇÖPE ATIP EVE GİTMİŞ

Daha sonra olay yerinden ayrıldığını belirten Yılmaz, arbede sırasında Tural'ın elinden aldığı tabancayı parçalara ayırıp, çerez poşetine koyup, Değirmen Köyü Mahallesi çıkışında Konya-Afyonkarahisar kara yolundaki çöp konteynerine atığını ardından evine gittiğini söyledi.

KAFATASI VE CESET PARÇALARI BULUNDU

Yılmaz, Konya polisi tarafından stüdyoda gözaltına alındı. Yılmaz'ın olayın yaşandığı yeri yayında tarif etmesi sonrası bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri geçen süreç içinde vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı üzerine durulan kafatası ve ceset parçalarına rastladı. Ekipler, olay yerinde ceset ve delillerin toparlanmasını için çalışmasını sürdürüyor.